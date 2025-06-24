Євросоюз підписав оборонну угоду з Канадою

Лідери Євросоюзу та Канади підтвердили своє міцне політичне, економічне та стратегічне партнерство і підписали Партнерство у сфері безпеки та оборони.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Євросоюзу.
“У спільній заяві обидві сторони наголосили на своїй спільній відданості багатосторонності, міжнародному порядку, заснованому на правилах, та співпраці щодо спільних пріоритетів, таких як підтримка України, деескалація на Близькому Сході, економічна безпека, торгівля, цифрові інновації та оборона”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Партнерство у сфері безпеки та оборони ЄС–Канада знаменує собою значний крок уперед у поглибленні співпраці в кількох сферах, включаючи кризове управління, співпрацю в оборонній промисловості, гібридні загрози та військову мобільність.
- Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Брюсселя пізно в неділю для участі в зустрічах, і однією з цілей його уряду є участь Канади в SAFE ‒ спільному фонді військових кредитів ЄС на суму 150 мільярдів євро.
- Домовленість прокладе шлях для Канади та членів ЄС до об'єднання оборонних закупівель, що зробить доступ до боєприпасів швидшим та дешевшим, а також об'єднає ресурси для придбання дорогих і складних оборонних систем.