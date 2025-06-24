Євросоюз підписав оборонну угоду з Канадою

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр Канади Марк Карні та президент Європейської ради Антоніо Коста під час 20-го

Лідери Євросоюзу та Канади підтвердили своє міцне політичне, економічне та стратегічне партнерство і підписали Партнерство у сфері безпеки та оборони.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Євросоюзу.

“У спільній заяві обидві сторони наголосили на своїй спільній відданості багатосторонності, міжнародному порядку, заснованому на правилах, та співпраці щодо спільних пріоритетів, таких як підтримка України, деескалація на Близькому Сході, економічна безпека, торгівля, цифрові інновації та оборона”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Партнерство у сфері безпеки та оборони ЄС–Канада знаменує собою значний крок уперед у поглибленні співпраці в кількох сферах, включаючи кризове управління, співпрацю в оборонній промисловості, гібридні загрози та військову мобільність.