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Зеленський у Британії зустрівся зі спікерами Палати громад та Палати лордів

Глава держави обговорив тиск на Росію та спільну дипломатичну роботу країн.

Зеленський у Британії зустрівся зі спікерами Палати громад та Палати лордів
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії обговорив спільну дипломатичну роботу та тиск на Росію зі спікерами Палати громад та Палати лордів парламенту Великої Британії

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

"Зустрівся зі спікерами Палати громад та Палати лордів парламенту Великої Британії – Ліндсі Гойлом і Джоном Макфолом. Дякую за міцну й послідовну підтримку України. Будемо розкривати потенціал нашої дружби та партнерства далі. Обговорили спільну дипломатичну роботу, роль парламенту в прийнятті важливих політичних рішень, трансатлантичну єдність і тиск на Росію через обмежувальні заходи заради миру", — написав він.

Президент висловив вдячність британській стороні за запевнення в подальшій допомозі.

"Вдячний народові, парламенту та уряду Британії за непохитну підтримку. І за те, що дійсно тисячі українців почуваються тут як удома", — додав він.
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