Politico: на саміті НАТО у Гаазі не буде засідання Ради Україна-НАТО. Це ще одна поступка США

Цей крок обумовлений тим, що союзники по НАТО не хочуть дратувати Трампа.

Під час саміту НАТО в Гаазі наступного тижня не планується проведення засідання Ради Україна – НАТО. Як повідомляє видання Politico, це стало ще однією поступкою з боку Альянсу на користь Сполучених Штатів.

Союзники по НАТО мають згоду щодо першочергової важливості забезпечення задоволеності Трампа та підтримки єдиного фронту в Гаазі, враховуючи, що війна Росії в Україні ще далеко не закінчилася, а зовнішньополітична увага Америки дедалі більше зміщується на Азію та Близький Схід.

Для досягнення цієї мети організатори саміту також спростили зустріч, скоротивши типову дводенну зустріч до 24 годин.

Незрозуміло, зазначає видання, чи буде присутній на обговореннях президент України Володимир Зеленський, якого запросити лише на вечерю з нагоди відкриття саміту у вівторок.