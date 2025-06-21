Хусити погрожують атакувати кораблі США в Червоному морі

Це станеться, якщо Штати вдарять по Ірану.

Єменські хусити заявили, що атакуватимуть військові кораблі та судна США в Червоному морі, якщо адміністрація президента Дональда Трампа втрутиться на боці Ізраїлю у війну з Іраном, передає Bloomberg.

Угруповання перестало атакувати американські цілі після досягнення домовленості про припинення вогню з Вашингтоном минулого місяця, яка настала після масштабної бомбардувальної кампанії США. Водночас обстріли ізраїльських суден у регіоні тривають.

Атаки хуситів на комерційні судна в Червоному морі розпочались після того, як Ізраїль розгорнув військову операцію проти ХАМАС у смузі Гази. Ці дії суттєво порушили глобальні торговельні маршрути, однак до кінця 2024 року напади майже припинилися — судноплавні компанії змінили маршрути.

Минулого тижня хусити долучились до координаційної атаки разом із Іраном, коли обидві сторони обмінялись ударами. Попри це, режим припинення вогню між США та хуситами досі залишається чинним.