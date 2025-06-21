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У Лондоні пройшов пропалестинський мітинг

Також на акції протестували проти ударів Ізраїлю по Ірану. 

У Лондоні пройшов пропалестинський мітинг
Пропалестинський мітинг у Лондоні
Фото: EPA/UPG

У столиці Великої Британії Лондоні пройшли пропалестинські протести. На них зібралися тисячі людей. 

Як пише The Guardian, також демонстранти протестували проти ударів Ізраїлю по Ірану.

Учасники акції несли палестинські прапори та скандували гасла: "Свободу Палестині", "Ні окупації, Ізраїль – терористична держава", "Припиніть бомбардування Ірану", "Руки геть від Ірану".

Під час проходження повз контрпротестувальників, яких зібрала проізраїльська група Stop The Hate біля мосту Ватерлоо, багато учасників вигукували "Сором вам!".

Ситуація була контрольованою, про інциденти не повідомляли.

  • Нещодавно члени групи "Дія Палестини" потрапили на авіабазу Брайз-Нортон в Оксфордширі і червоною фарбою залили двигуни двох літаків Airbus Voyager.
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