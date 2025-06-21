У Лондоні пройшов пропалестинський мітинг

Також на акції протестували проти ударів Ізраїлю по Ірану.

У столиці Великої Британії Лондоні пройшли пропалестинські протести. На них зібралися тисячі людей.

Як пише The Guardian, також демонстранти протестували проти ударів Ізраїлю по Ірану.

Учасники акції несли палестинські прапори та скандували гасла: "Свободу Палестині", "Ні окупації, Ізраїль – терористична держава", "Припиніть бомбардування Ірану", "Руки геть від Ірану".

Під час проходження повз контрпротестувальників, яких зібрала проізраїльська група Stop The Hate біля мосту Ватерлоо, багато учасників вигукували "Сором вам!".

Ситуація була контрольованою, про інциденти не повідомляли.