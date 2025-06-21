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ЗМІ: Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував наступників на випадок своєї смерті

Також аятола завчасно обрав наступників у своєму військовому командуванні.

ЗМІ: Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував наступників на випадок своєї смерті
ЕРА/UPG
Фото: ЕРА/UPG

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї обрав не лише заміну військовому керівництву на випадок смерті через ізраїльські удари, а й назвав імена трьох своїх наступників, на випадок його вбивства.

Про це пише New York Times.

За даними трьох іранських джерел видання, Хаменеї переважно спілкується зі своїми командирами через довіреного помічника і затримує відповіді на електронні повідомлення, щоб ускладнити його виявлення.

Стверджується, що Хаменеї завчасно обрав наступників у своєму військовому командуванні на випадок усунення призначених ним високопосадовців.

Зазвичай, процес призначення нового верховного лідера може зайняти місяці, коли священнослужителі обирають із власних списків імен.

За словами чиновників, оскільки країна зараз перебуває у стані війни, аятола хоче забезпечити швидкий, упорядкований перехід влади до завчасно обраних наступників.

86-річний Хаменеї усвідомлює, що Ізраїль або Сполучені Штати можуть спробувати його вбити, з огляду на таку можливість, аятола ухвалив незвичайне рішення доручити Асамблеї експертів Ірану, духовному органу, відповідальному за призначення верховного лідера, швидко обрати його наступника з трьох запропонованих ним імен.

Це найяскравіше демонструє, наскільки хитким стало становище верховного лідера Ірану після трьох десятиліть при владі.

За словами анонімних іранських чиновників, вищі посадові особи Ірану також таємно готуються до різних варіантів розвитку подій.

  • Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командира Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який відповідав за запуски безпілотників. 
  • Також ВПС Ізраїлю завдали чергову серію ударів по військових цілях в Ірані, серед яких – ядерний об'єкт в Ісфагані.
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