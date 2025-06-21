У Фінляндії затримали чоловіка за незаконний перетин кордону з РФ

Чоловік спершу перейшов кордон у бік Росії, а згодом повернувся назад до Фінляндії.

Фінляндія хоче прискорити будівництво паркану на кордоні з Росією

У Фінляндії прикордонники затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному перетині державного кордону у районі Паріккала на межі з Росією.

Про це пише Yle.

Випадок трапився 20 червня поблизу населеного пункту Піткяпох’я. Порушника зафіксували за допомогою системи технічного спостереження, після чого його оперативно затримав прикордонний патруль.

За попередніми даними, чоловік спершу перейшов кордон у бік Росії, а згодом повернувся назад до Фінляндії.

Прикордонники південно-східної Фінляндії вже встановили контакт з колегами у районі Виборга для з’ясування деталей. Попереднє розслідування триває, інші подробиці наразі не розголошуються.