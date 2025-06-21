Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ГоловнаСвіт

У Фінляндії затримали чоловіка за незаконний перетин кордону з РФ

Чоловік спершу перейшов кордон у бік Росії, а згодом повернувся назад до Фінляндії.

У Фінляндії затримали чоловіка за незаконний перетин кордону з РФ
Фінляндія хоче прискорити будівництво паркану на кордоні з Росією
Фото: Kare Lehtonen / Yle

У Фінляндії прикордонники затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному перетині державного кордону у районі Паріккала на межі з Росією.

Про це пише Yle.

Випадок трапився 20 червня поблизу населеного пункту Піткяпох’я. Порушника зафіксували за допомогою системи технічного спостереження, після чого його оперативно затримав прикордонний патруль.

За попередніми даними, чоловік спершу перейшов кордон у бік Росії, а згодом повернувся назад до Фінляндії.

Прикордонники південно-східної Фінляндії вже встановили контакт з колегами у районі Виборга для з’ясування деталей. Попереднє розслідування триває, інші подробиці наразі не розголошуються.

  • Наприкінці березня міністри внесли до парламенту пропозицію щодо зміни фінансування будівництва паркану на кордоні з Росією.
  • У квітні минулого року Фінляндія призупинила рух Сайменським каналом, що сполучає фінське озеро Сайма з Виборзькою затокою, для прогулянкових суден.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies