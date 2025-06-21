У Фінляндії затримали чоловіка за незаконний перетин кордону з РФ

У Фінляндії прикордонники затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному перетині державного кордону у районі Паріккала на межі з Росією.
Про це пише Yle.
Випадок трапився 20 червня поблизу населеного пункту Піткяпох’я. Порушника зафіксували за допомогою системи технічного спостереження, після чого його оперативно затримав прикордонний патруль.
За попередніми даними, чоловік спершу перейшов кордон у бік Росії, а згодом повернувся назад до Фінляндії.
Прикордонники південно-східної Фінляндії вже встановили контакт з колегами у районі Виборга для з’ясування деталей. Попереднє розслідування триває, інші подробиці наразі не розголошуються.
- Наприкінці березня міністри внесли до парламенту пропозицію щодо зміни фінансування будівництва паркану на кордоні з Росією.
- У квітні минулого року Фінляндія призупинила рух Сайменським каналом, що сполучає фінське озеро Сайма з Виборзькою затокою, для прогулянкових суден.