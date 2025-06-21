​Туніс заочно засудив експрезидента Марзукі до 22 років позбавлення волі

Туніський суд заочно засудив колишнього президента Монсефа Марзукі до 22 років позбавлення волі за звинуваченням у підриві державної безпеки.

Про це пише Reuters.

Марзукі був президентом з 2011 по 2014 рік. Він звинувачує діючого очільника країни Касіла Саїда у встановленні авторитарного режиму після розпуску парламенту та правління за допомогою указів з моменту захоплення майже всієї влади у 2011 році. Саїд казав, що такі кроки є необхідними для стабілізації Тунісу.

Це вже третє рішення проти Марзукі, після того, як минулого року суд постановив ув'язнити його на вісім років, а до цього – на чотири роки в різних інших справах.

Марзукі, який перебуває у Парижі, прокоментував нове рішення і сказав, що воно є недійсним, а самих суддів теж судитимуть.

Раніше очільнику головної опозиційної партії Тунісу "Ан-Нахда" Сахбі Атігу присудили 15 років позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.

У квітні суд виніс вирок низці лідерів опозиції, бізнесменів та адвокатів, засудивши їх до тюремного ув'язнення на строк до 66 років за звинуваченням у змові.

Більшість лідерів політичних партій Тунісу перебувають у тюрмах, включаючи Абіра Муссі, лідера Вільної конституційної партії, та Рашеда Ганнуші, голову партії "Ен-Нахда" – двох найвідоміших опонентів Саїда.