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Трамп анонсував угоду про примирення з Гарвардом

Білий дім та найвідоміший університет США ведуть перемовини.

Трамп анонсував угоду про примирення з Гарвардом
Гарвард
Фото: Harvard University

Президент США Дональд Трамп вважає, що упродовж приблизно тижня його адміністрація підпише з Гарвардським університетом договір, що покладе край юридичному протистоянню.

Як пише CNN, республіканець назвав позицію керівництва вишу на переговорах з Білим домом "дуже адекватною" та похвалив представників Гарварду за "бажання усе зробити правильно". На думку Трампа, майбутня угода може стати "історичною та чудовою для нашої країни".

Адміністрація Трампа позбавила навчальний заклад левової частки державного фінансування та заборонила приймати іноземних студентів, мотивуючи це "відсутністю боротьби з антисемітизмом" на тлі студентських протестів та пропалестинських акцій. Гарвард наполягав на праві самостійно визначати засади своєї роботи і подав проти уряду судові позови
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