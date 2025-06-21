Японія скасувала саміт зі США через оборонні витрати

Агенція Reuters стверджує, що Японія відмовилася від проведення зустрічі на високому рівні зі Сполученими Штатами на тему безпеки у Тихоокеанському регіоні.

Саміт було заплановано на 1 липня, а участь від США мали взяти державний секретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Геґсет. Проте японська сторона дала зрозуміти, що їхні візаві на захід не приїдуть.

Причиною стала вимога з боку Вашингтона щодо збільшення Японією військових витрат. У Білому домі та Пентагоні хочуть, щоб Токіо спрямував до оборонного бюджету 3,5% від свого ВВП.

Раніше прем'єр-міністр Країни сонця, що сходить, Сіґеру Ішіба заявляв, що не допустить, щоб інші країни втручалися у фінансові та безпекові питання Японії та диктували свої умови.