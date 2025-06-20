У Швейцарії хочуть скасувати захист для українських біженців

У 2023 році швейцарський парламент уже схвалив пропозицію, яка передбачає обмеження захисту для українців, що прибули з регіонів, не охоплених бойовими діями.

У Швейцарії зростає тиск на парламент щодо скасування колективного захисту для українців. Консервативна Швейцарська народна партія (SVP) подала до Національної ради клопотання про повне скасування статусу захисту S, посилаючись на те, що «значна частина України стабілізувалася», пише видання NZZ.

Станом на кінець травня у Швейцарії перебувало понад 69 тисяч осіб зі статусом захисту S. Кількість нових заяв у 2025 році перевищила 3300, тоді як повернулося в Україну лише близько 2600 людей. Дві третини українців досі не мають сталого доходу.

У 2023 році швейцарський парламент уже схвалив пропозицію, яка передбачає обмеження захисту для українців, що прибули з регіонів, не охоплених бойовими діями чи окупацією. Зміни не стосуються тих, хто вже отримав статус.

Федеральна рада має визначити критерії безпечних і небезпечних регіонів найближчим часом.

Подібну політику вже запровадила Норвегія, визнавши безпечними 14 регіонів. Тепер українців з цих територій більше не отримують колективний захист автоматично, а мусять подавати індивідуальні заяви. Попри це, загальна кількість українців у Норвегії залишається стабільною.

У Швейцарії точне походження заявників фіксується з липня 2022 року. За наявними даними, із 30 тисяч зареєстрованих лише близько 6400 осіб походять з регіонів, що вважаються безпечними в Норвегії. Половина з них — із Київської області, яка знову активно обстрілюється й не може вважатися безпечною.