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ЗМІ: МАГАТЕ попереджає про потенційну радіаційну загрозу після удару по ядерному комплексі в іранському Араку

Попри те, що на об'єкті на момент атаки не зберігався ядерний матеріал, ймовірність радіаційного інциденту зберігається.

ЗМІ: МАГАТЕ попереджає про потенційну радіаційну загрозу після удару по ядерному комплексі в іранському Араку
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після засідання Ради Безпеки ООН щодо ядерної безпеки в Україні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорк
Фото: EPA/UPG

У МАГАТЕ заявили про потенційний ризик радіаційної аварії на території незавершеного ядерного комплексу поблизу іранського міста Арак, який зазнав авіаударів з боку Ізраїлю. 

Про це пише BBC з посиланням на заяву очільника МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Гроссі наголосив, що дистиляційна система нового об’єкта та  основні споруди зазнали пошкоджень внаслідок серії ударів, що створює ризики для безпеки. Попри те, що на об'єкті на момент атаки не зберігався ядерний матеріал, ймовірність радіаційного інциденту не виключена.

За словами гендиректора МАГАТЕ, об’єкти такого типу можуть створювати плутоній як побічний продукт, що теоретично може бути використаний для виготовлення ядерної зброї. 

Хоч серйозної радіаційної аварії наразі не зафіксовано, загроза її виникнення існує.

  • У ніч проти 20 червня понад пів сотні винищувачів ВПС Ізраїлю завдали ударів по ключових військово-промислових об'єктах в Тегерані. ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира вогневої групи "Хезболли" Мохаммеда Хадра Аль-Хусейні та високопоставленого терориста організації "Катаїб аль-Муджахедін" Алі Сааді Васфі Аль-Ага.
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