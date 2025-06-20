Винищувачі Ізраїлю атакували ключові об’єкти ядерної програми у Тегерані

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира вогневої групи "Хезболли" Мохаммеда Хадра Аль-Хусейні та високопоставленого терориста організації "Катаїб аль-Муджахедін" Алі Сааді Васфі Аль-Ага.

Винищувачі F35 ВПС Ізраїлю під час авіашоу до Дня незалежності Ізраїлю, 26 квітня 2023 року.

У ніч проти 20 червня понад пів сотні винищувачів ВПС Ізраїлю завдали ударів по ключових військово-промислових об'єктах в Тегерані.

Про це пише LIGA.net, з посиланням на заяву офіційного представника Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еффі Дефріна.

Цілями ізраїльської атаки були об'єкти іранської ядерної програми. Зокрема, військово-промислові об'єкти, що використовуються для виробництва компонентів ракет і сировини для ракетних двигунів.

"Ці цілі знаходилися в промисловому центрі Міністерства оборони Ірану. Крім того, ми завдали ударів по будівлі SPND, штаб-квартирі ядерної програми в Тегерані", – наголосив Дефрін.

Також ВПС Ізраїлю завдав ударів по місцях запуску та зберігання ракет на заході Ірану.

"Іранці планували сьогодні вранці більш масштабний обстріл Беер-Шеви. Перед запуском ми виявили розгортання трьох пускових установок, готових до стрільби, й нейтралізували їх", – додав Дефрін.

Також ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира вогневої групи "Хезболли" в секторі Літані – Мохаммеда Хадра Аль-Хусейні, який раніше здійснював атаки на ізраїльські міста та займався відновленням артилерійських сил організації.

Також Армія оборони Ізраїлю ліквідувала високопоставленого терориста організації "Катаїб аль-Муджахедін", Алі Сааді Васфі Аль-Ага, відповідального за вбивства й викрадення ізраїльських цивільних.