Президент Румунії планує призначити сьогодні прем’єр-міністра країни

Президент Румунії Нікусор Дан планує призначити лідера Ліберальної партії Іліє Боложана прем'єр-міністром, пише Bloomberg.

Дан зробить призначення сьогодні о 15:00 у Бухаресті.

Перемовники досягли угоди про формування нового уряду для вирішення проблеми бюджетного дефіциту країни. “Це свідчить про прогрес після того, як лідери румунських партій в останню хвилину зіткнулися з перешкодою щодо фіскальних заходів”, ‒ зазначає видання.

Центрист Дан чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом є боротьба з дефіцитом бюджету, який став найбільшим у Європейському Союзі.

Румунія потрапила в найглибшу політичну кризу з часів падіння комунізму наприкінці минулого року через шокуючу перемогу ультранаціоналістичного аутсайдера на президентських виборах, які згодом були скасовані та перенесені на травень. Перемога Дана сигналізувала про те, що виборці хочуть дотримуватися проєвропейського шляху країни на тлі все більших геополітичних потрясінь.

Але фінансові наслідки Румунії вийшли на перший план, а майбутні скорочення витрат та підвищення податків, ймовірно, матимуть політичні ризики. Політика є ще більш делікатною, враховуючи зростання підтримки ультраправих.

Раніше Дан відкладав висунення кандидатури до досягнення фіскальної угоди. Головним предметом суперечки між Даном і Боложаном було підвищення податку на додану вартість. Дан був проти підвищення податку на споживчі товари, оскільки проводив кампанію на президентських виборах, обіцяючи не обтяжувати цим громадян Румунії.