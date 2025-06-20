Учні однієї з найпрестижніших шкіл Лондона поскаржилися на расизм з боку вчителів та інших дітей

Учні престижної лондонської школи Lycée Français Charles de Gaulle, яка перебуває під управлінням французького уряду, поскаржилися на неодноразові випадки расизму з боку вчителів та інших учнів. Усе почалося зі статті однієї з учениць, Габріель, у шкільній газеті, пише The Times.

Дівчина описала свій досвід, а після публікації матеріалу повідомлення про расизм, з яким стикалися учні, підтвердили й інші. Ця школа є популярним місцем здобування освіти для дітей дипломатів, академіків та юристів.

Також тут навчаються учні із франкомовних африканських країн та британські діти середнього класу.

"Расизм і ксенофобія були поширеними в усі роки. Рефлексуючи на власному досвіді, я усвідомила, що завжди була залучена в шкільне середовище, де зберігався расизм", – написала Габріель.

Дівчина сказала, що мала в школи "прекрасні роки", але описала расистські жарти у груповому часті класу в WhatsApp. Її обзивали "мавпою" і казали, що "краще бути з дислексією, аніж чорним". Білі учні запитували в темношкірих, чи дозволено їм вживати "слово на букву «н»".

Деякі вчителі дозволяли собі расистські і "неймовірно ксенофобські" ремарки до учнів, як то "король джунглів", додала дівчина.

"Можливо, існує зв’язок між грубими коментарями вчителів та поведінкою учнів, серед яких зараз є тенденція відпускати зневажливі «жарти» про тих, кого вони називають брудними арабами та чорношкірими іммігрантами", – сказала Габріель.

Керуюча вчителька та директорка шкільної газети Катрін Беллус-Феррейра повідомила, що дозволила публікацію цієї статті і не цензурувала її.

"Я подумала, що вона була мужньою, я подумала, що вона заслуговує опублікувати цю статтю. Я вирішила не цензурувати її, тому що я подумала: тут є проблема", – прокоментувала вона.

Беллус-Феррейра зазначила, що протягом минулого навчального року розслідували звинувачення у расизмі проти приблизно десятка з 2000 учнів середніх класів. Максимальне покарання – восьмиденне відсторонення від навчання та відвідування обов’язкових семінарів.

"Ми неідеальні і нам потрібно покращуватися. Було б справді нечесно заявити, що цього немає. Але також нечесно сказати, що Lycée Français Charles de Gaulle – це расистська школа", – додала викладачка.

Після публікації статті деякі батьки дітей змішаних рас вирішили перевести їх до інших навчальних закладів. Одна з матерів сказала, що деякі батьки мають ультраправі погляди.