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Учні однієї з найпрестижніших шкіл Лондона поскаржилися на расизм з боку вчителів та інших дітей

Навчальний заклад опублікував статтю про систематичні расистські образи авторства учениці.

Учні однієї з найпрестижніших шкіл Лондона поскаржилися на расизм з боку вчителів та інших дітей
Школа, що втрапила в расистський скандал
Фото: The Times, ALAMY

Учні престижної лондонської школи Lycée Français Charles de Gaulle, яка перебуває під управлінням французького уряду, поскаржилися на неодноразові випадки расизму з боку вчителів та інших учнів. Усе почалося зі статті однієї з учениць, Габріель, у шкільній газеті, пише The Times

Дівчина описала свій досвід, а після публікації матеріалу повідомлення про расизм, з яким стикалися учні, підтвердили й інші. Ця школа є популярним місцем здобування освіти для дітей дипломатів, академіків та юристів. 

Також тут навчаються учні із франкомовних африканських країн та британські діти середнього класу. 

"Расизм і ксенофобія були поширеними в усі роки. Рефлексуючи на власному досвіді, я усвідомила, що завжди була залучена в шкільне середовище, де зберігався расизм", – написала Габріель. 

Дівчина сказала, що мала в школи "прекрасні роки", але описала расистські жарти у груповому часті класу в WhatsApp. Її обзивали "мавпою" і казали, що "краще бути з дислексією, аніж чорним". Білі учні запитували в темношкірих, чи дозволено їм вживати "слово на букву «н»". 

Деякі вчителі дозволяли собі расистські і "неймовірно ксенофобські" ремарки до учнів, як то "король джунглів", додала дівчина.

"Можливо, існує зв’язок між грубими коментарями вчителів та поведінкою учнів, серед яких зараз є тенденція відпускати зневажливі «жарти» про тих, кого вони називають брудними арабами та чорношкірими іммігрантами", – сказала Габріель.

Керуюча вчителька та директорка шкільної газети Катрін Беллус-Феррейра повідомила, що дозволила публікацію цієї статті і не цензурувала її. 

"Я подумала, що вона була мужньою, я подумала, що вона заслуговує опублікувати цю статтю. Я вирішила не цензурувати її, тому що я подумала: тут є проблема", – прокоментувала вона.

Беллус-Феррейра зазначила, що протягом минулого навчального року розслідували звинувачення у расизмі проти приблизно десятка з 2000 учнів середніх класів. Максимальне покарання – восьмиденне відсторонення від навчання та відвідування обов’язкових семінарів.

"Ми неідеальні і нам потрібно покращуватися. Було б справді нечесно заявити, що цього немає. Але також нечесно сказати, що Lycée Français Charles de Gaulle – це расистська школа", – додала викладачка. 

Після публікації статті деякі батьки дітей змішаних рас вирішили перевести їх до інших навчальних закладів. Одна з матерів сказала, що деякі батьки мають ультраправі погляди. 
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