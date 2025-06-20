Японська компанія Honda успішно запустила прототип своєї першої багаторазової ракети. Шестиметровий апарат злетів на 272 метри та приземлився точно в запланованому місці на півночі країни, передає Semafor.
З 2021 року Honda, що спеціалізується на виробництві автомобілів, виготовляє і обладнання для космічних польотів, зокрема паливні елементи і системи електролізу, а от свої ракетні плани тримала в таємниці, пише Gizmodo. Метою запуску була перевірка основних технологій для повторного використання ракети, таких як стійкість апарату під час підйому та приземлення, а також посадочної функції.
"Сьогодні Honda провела свій перший експеримент зі зльоту і посадки на висоті до 300 метрів, використавши прототип ракети багаторазового використання", – повідомила компанія 17 червня.
再使用型ロケット実験機の— Honda 本田技研工業 (@HondaJP) June 17, 2025
離着陸実験に成功 🎉
本日、自社開発の再使用型ロケットの実験機を用いて、Honda初となる高度300mまでの離着陸実験を行いました。
今回の成功により、再使用型ロケットの研究段階を一歩進めることができました！… pic.twitter.com/IGxMxZ5RyN
Японія до 2030 року хоче подвоїти обсяги своїх космічної галузі.