Виробник тримав у секреті роботу над цілою ракетою, хоча про виготовлення ним окремих деталей було відомо.

Японська компанія Honda успішно запустила прототип своєї першої багаторазової ракети. Шестиметровий апарат злетів на 272 метри та приземлився точно в запланованому місці на півночі країни, передає Semafor.

З 2021 року Honda, що спеціалізується на виробництві автомобілів, виготовляє і обладнання для космічних польотів, зокрема паливні елементи і системи електролізу, а от свої ракетні плани тримала в таємниці, пише Gizmodo. Метою запуску була перевірка основних технологій для повторного використання ракети, таких як стійкість апарату під час підйому та приземлення, а також посадочної функції.

"Сьогодні Honda провела свій перший експеримент зі зльоту і посадки на висоті до 300 метрів, використавши прототип ракети багаторазового використання", – повідомила компанія 17 червня.

Фото: Honda Запуск ракети

Японія до 2030 року хоче подвоїти обсяги своїх космічної галузі.