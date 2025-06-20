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Японська автомобільна компанія Honda неочікувано запустила прототип космічної ракети

Виробник тримав у секреті роботу над цілою ракетою, хоча про виготовлення ним окремих деталей було відомо. 

Японська автомобільна компанія Honda неочікувано запустила прототип космічної ракети
Запуск ракети Honda
Фото: скриншот відео Honda

Японська компанія Honda успішно запустила прототип своєї першої багаторазової ракети. Шестиметровий апарат злетів на 272 метри та приземлився точно в запланованому місці на півночі країни, передає Semafor.  

З 2021 року Honda, що спеціалізується на виробництві автомобілів, виготовляє і обладнання для космічних польотів, зокрема паливні елементи і системи електролізу, а от свої ракетні плани тримала в таємниці, пише Gizmodo. Метою запуску була перевірка основних технологій для повторного використання ракети, таких як стійкість апарату під час підйому та приземлення, а також посадочної функції. 

"Сьогодні Honda провела свій перший експеримент зі зльоту і посадки на висоті до 300 метрів, використавши прототип ракети багаторазового використання", – повідомила компанія 17 червня. 

Запуск ракети
Фото: Honda
Запуск ракети

Японія до 2030 року хоче подвоїти обсяги своїх космічної галузі. 
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