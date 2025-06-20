Нетаньягу назвав скасування весілля свого сина "ціною війни для родини"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу викликав критику івритомовної частини інтернету через спробу додати війні з Іраном особистого контексту.

Як пише The Guardian, виступаючи на тлі зруйнованої іранським балістичним обстрілом лікарні, політик порівняв ситуацію в Ізраїлі з Лондоном часів німецького бліцкригу та заявив, що його родина "теж платить свою ціну".

Цією ціною виявилося вже друге перенесення святкування весілля сина Нетаньягу Авнера. Він мав одружитися зі своєю обраницею ще у листопаді минулого року, проте церемонію скасували з безпекових міркувань. Новою датою було призначено минулий понеділок - але і тут нічого не вийшло.

Користувачі мережі були обурені тим, що прем'єр вважає відмову від святкувань тотожною смертям та пораненням, яких зазнають цивільні ізраїльтяни. За офіційними даними влади, від обстрілів Ірану загинули 24 людини.