Трамп підписав указ про відтермінування закриття TikTok

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який відтерміновує закриття китайського додатка TikTok.
Про це Трамп написав у своїй соцмережі й оприлюднив текст указу.
Закриття перенесли на 90 днів – до 17 вересня. За цей час китайська компанія ByteDance має вирішити питання власності.
- Конгрес США у 2024 році ухвалив закон, відповідно до якого TikTok є загрозою для національної безпеки.
- До 19 січня 2025-го ByteDance мала продати соцмережу американській компанії або ж втратити доступ на ринок США. Проте Трамп втрутився у парламентське рішення і надав китайцям відтермінування.
- Лідер Штатів при цьому неодноразово говорив про те, що угода щодо TikTok "вже близько". Серед потенційних покупців додатка називали Amazon Джеффа Безоса та компанію X Ілона Маска.
- У квітні, наприклад, Трамп дозволив TikTok працювати ще 75 днів, поки тривала робота над угодою щодо «порятунку».
- Президент США тоді відзначив «величезний прогрес» у переговорах щодо угоди для збереження роботи TikTok у Штатах. Водночас, для отримання всіх необхідних схвалень потрібен додатковий час, пояснював Трамп.