Трамп підписав указ про відтермінування закриття TikTok

Це вже третя відстрочка для китайського додатка.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який відтерміновує закриття китайського додатка TikTok.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі й оприлюднив текст указу.

Закриття перенесли на 90 днів – до 17 вересня. За цей час китайська компанія ByteDance має вирішити питання власності.