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Трамп підписав указ про відтермінування закриття TikTok

Це вже третя відстрочка для китайського додатка.

Трамп підписав указ про відтермінування закриття TikTok
TikTok
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який відтерміновує закриття китайського додатка TikTok.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі й оприлюднив текст указу.

Закриття перенесли на 90 днів – до 17 вересня. За цей час китайська компанія ByteDance має вирішити питання власності.

  • Конгрес США у 2024 році ухвалив закон, відповідно до якого TikTok є загрозою для національної безпеки. 
  • До 19 січня 2025-го ByteDance мала продати соцмережу американській компанії або ж втратити доступ на ринок США. Проте Трамп втрутився у парламентське рішення і надав китайцям відтермінування. 
  • Лідер Штатів при цьому неодноразово говорив про те, що угода щодо TikTok "вже близько". Серед потенційних покупців додатка називали Amazon Джеффа Безоса та компанію X Ілона Маска.  
  • У квітні, наприклад, Трамп дозволив TikTok працювати ще 75 днів, поки тривала робота над угодою щодо «порятунку».
  • Президент США тоді відзначив «величезний прогрес» у переговорах щодо угоди для збереження роботи TikTok у Штатах. Водночас, для отримання всіх необхідних схвалень потрібен додатковий час, пояснював Трамп.
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