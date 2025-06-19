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ЄС розглядає торговельну угоду зі США за зразком Великої Британії

Брюссель наполягає на угоді, яка може залишити деякі тарифи в силі.

ЄС розглядає торговельну угоду зі США за зразком Великої Британії
Фото: EPA/UPG

ЄС наполягає на укладенні торговельної угоди зі США за зразком Великої Британії, яка б залишала деякі тарифи чинними після закінчення терміну наступного місяця, пише Financial Times.

Міхаель Клаус, радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, заявив у четвер на заході FT Live у Берліні, що замість повноцінної угоди до 9 липня він очікує декларації: “Гаразд, це трохи схоже на модель угоди між США та Великою Британією”.

“Спочатку вони хочуть побачити, чи є зона приземлення для так званих взаємних тарифів у розмірі 10 відсотків... щоб потім перейти до інших тарифів, секторальних тарифів”, ‒ сказав Клаус про Європейську комісію, яка веде переговори з Вашингтоном.

Дипломати та чиновники, поінформовані з цього питання, кажуть, що ранні розмови в Брюсселі про запровадження відповідних мит, якщо президент США Дональд Трамп не скасує всі заходи проти країн ЄС, зменшилися, оскільки уряди блоку побоюються економічних наслідків та ризику внутрішніх розбіжностей у Європі щодо вжиття контрзаходів.

Деякі країни на чолі з Францією хочуть завдати удару у цьому сценарії, але інші, включно з Італією та Угорщиною, хочуть продовжувати переговори, налякані загрозою Трампа ввести 200-відсоткові мита на вино і віскі, коли ЄС запропонував націлитись на бурбон у квітні.

27 країн ЄС, які набагато більші за Великобританію, чекали більш вигідної угоди, ніж та, про яку домовився уряд сера Кіра Стармера в Лондоні. Але 10% взаємне мито у поєднанні з нижчими тарифними квотами в таких галузях, як сталь та автомобілі, неохоче приймуть деякі країни ЄС, заявили дипломати.

Трамп пригрозив, що без угоди «взаємне мито» зросте до 50%.

Потім переговори продовжаться, щоб отримати знижені ставки квот на чутливі продукти, такі як сталь та автомобілі. Вони також охоплюватимуть такі сектори, як напівпровідники та фармацевтика, де Трамп пригрозив запровадити мита.

Комісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович займається галузевими тарифами з Говардом Лютником, міністром торгівлі США, тоді як посадовці ЄС спілкуються з офісом торгового представника США (USTR) з інших питань.

За словами високопосадовця, який брав участь у переговорах, США більше не висувають вимог про скасування ЄС податку на додану вартість, але, як і раніше, домагаються скасування національних податків на цифрові послуги. Штати також хочуть, щоб ЄС зняв інші “нетарифні бар'єри”, такі як квоти на телевізійні програми місцевого виробництва та заборони на деякі продукти харчування зі США, такі як курка хлорована курка.
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