Польща евакуювала з Ізраїлю декількох громадян України

Польща 18 червня евакуювала своїх громадян із Ізраїлю, а разом з ними – і декількох українців та німців. Рейс здійснили з Єгипту, розповів міністр закордонних справ Радослав Сікорський, передає tvn24.

Заступниця Сікорського Генріка Мощицька-Дендіс на брифінгу сказала, що літак вилетів з невеликою затримкою. Загалом на борту було приблизно 160 людей, зокрема діти менше трьох років.

На сьогодні з Аммана, що в Йорданії, планували ще один евакуаційний рейс зі 65 людьми – лише польськими громадянами. А окремо має виїхати група дипломатів, чия присутність в країні необов'язкова для роботи польської місії.

За словами заступниці міністра, не виключено, що цього тижня відбудуться й інші евакуаційні рейси.