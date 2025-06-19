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Польща евакуювала з Ізраїлю декількох громадян України

Рейсом з Єгипту вчора прибули польські, українські й німецькі громадяни. 

Польща евакуювала з Ізраїлю декількох громадян України
Фото: EPA/UPG

Польща 18 червня евакуювала своїх громадян із Ізраїлю, а разом з ними – і декількох українців та німців. Рейс здійснили з Єгипту, розповів міністр закордонних справ Радослав Сікорський, передає tvn24.

Заступниця Сікорського Генріка Мощицька-Дендіс на брифінгу сказала, що літак вилетів з невеликою затримкою. Загалом на борту було приблизно 160 людей, зокрема діти менше трьох років.

На сьогодні з Аммана, що в Йорданії, планували ще один евакуаційний рейс зі 65 людьми – лише польськими громадянами. А окремо має виїхати група дипломатів, чия присутність в країні необов'язкова для роботи польської місії. 

За словами заступниці міністра, не виключено, що цього тижня відбудуться й інші евакуаційні рейси.

  • Від 13 червня між Іраном та Ізраїлем тривають взаємні авіаудари, тож повітряний простір переважно закритий. Втім, Ізраїль провів репатріаційний рейс своїх громадян, які на момент спалаху конфлікту перебували за кордоном та вирішили повернутися у зв'язку з обставинами. 
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