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Ураган Ерік отримав 4 категорію і наближається до Мексики

Ураган першим вийде на берег Мексики цього сезону, який триває з початку червня до кінця листопада.

Ураган Ерік отримав 4 категорію і наближається до Мексики
Фото: EPA/UPG

Ураган Ерік посилився до “надзвичайно небезпечного” шторму 4 категорії, рухаючись до тихоокеанського узбережжя Мексики.

Про це повідомляє BBC з посиланням на Національний центр ураганів США (NHC).

Сьогодні зранку максимальна стійка швидкість вітру під час шторму сягала близько 220 км/год рано.

Синоптики очікують, що він досягне суші найближчими годинами, причому штати Оахака та Герреро, найімовірніше, постраждають від того, що, за словами NHC, може бути “руйнівним збитком від вітру”.

Фото: EPA/UPG

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум закликала людей, які перебувають на шляху шторму, “стежити за офіційними повідомленнями, залишатися вдома та не виходити на вулицю”.

Попередження про ураган діє на 500-кілометровій ділянці тихоокеанського узбережжя, від курортного міста Акапулько до Пуерто-Анхеля.

Людям, які проживають у гірських районах, було сказано остерігатися можливих зсувів.

Близько 2000 укриттів встановили в штатах Чьяпас, Герреро та Оахака, і понад 18 000 рятувальників були мобілізовані для підготовки до урагану.

Фото: BBC

  • Очікується, що він першим вийде на берег Мексики цього сезону, який триває з початку червня до кінця листопада.
  • У жовтні 2023 року щонайменше 50 людей загинули під час урагану Отіс, урагану 5-ї категорії, який зійшов на Акапулько.
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