Ураган Ерік посилився до “надзвичайно небезпечного” шторму 4 категорії, рухаючись до тихоокеанського узбережжя Мексики.
Про це повідомляє BBC з посиланням на Національний центр ураганів США (NHC).
Сьогодні зранку максимальна стійка швидкість вітру під час шторму сягала близько 220 км/год рано.
Синоптики очікують, що він досягне суші найближчими годинами, причому штати Оахака та Герреро, найімовірніше, постраждають від того, що, за словами NHC, може бути “руйнівним збитком від вітру”.
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум закликала людей, які перебувають на шляху шторму, “стежити за офіційними повідомленнями, залишатися вдома та не виходити на вулицю”.
Попередження про ураган діє на 500-кілометровій ділянці тихоокеанського узбережжя, від курортного міста Акапулько до Пуерто-Анхеля.
Людям, які проживають у гірських районах, було сказано остерігатися можливих зсувів.
Близько 2000 укриттів встановили в штатах Чьяпас, Герреро та Оахака, і понад 18 000 рятувальників були мобілізовані для підготовки до урагану.
- Очікується, що він першим вийде на берег Мексики цього сезону, який триває з початку червня до кінця листопада.
- У жовтні 2023 року щонайменше 50 людей загинули під час урагану Отіс, урагану 5-ї категорії, який зійшов на Акапулько.