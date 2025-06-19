Європейські держави посилюють заходи проти тіньового флоту Росії

нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії

Представники 14 європейських країн домовилися про спільні дії для протидії тіньовому флоту Росії, який використовується для обходу санкцій.

Про це йдеться у спільній заяві, повідомляє «Європейська правда».

До групи увійшли 12 держав ЄС — країни Балтії, а також Бельгія, Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Польща, Фінляндія, Франція та Швеція, Велика Британія та Ісландія. Вони закликали до «спільних і скоординованих дій з метою ефективної протидії спробам Росії обійти міжнародні санкції».

«Сьогодні ми домовилися про подальше посилення нашої співпраці та забезпечення спільного і скоординованого підходу наших національних органів влади до боротьби з тіньовим флотом Росії», – наголошується в заяві.

Європейські держави також планують розробити керівні принципи, які сприятимуть відповідальній поведінці на морі, дотриманню міжнародного права та прозорості морських операцій.

«Якщо судна не плаватимуть під справжнім прапором у Балтійському та Північному морях, ми вживатимемо відповідних заходів у рамках міжнародного права», – підкреслили в документі.