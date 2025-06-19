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Європейські держави посилюють заходи проти тіньового флоту Росії

Спільну заяву оприлюднили 14 держав.

Європейські держави посилюють заходи проти тіньового флоту Росії
нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії
Фото: news.err.ee

Представники 14 європейських країн домовилися про спільні дії для протидії тіньовому флоту Росії, який використовується для обходу санкцій.

Про це йдеться у спільній заяві, повідомляє «Європейська правда».

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До групи увійшли 12 держав ЄС — країни Балтії, а також Бельгія, Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Польща, Фінляндія, Франція та Швеція, Велика Британія та Ісландія. Вони закликали до «спільних і скоординованих дій з метою ефективної протидії спробам Росії обійти міжнародні санкції».

«Сьогодні ми домовилися про подальше посилення нашої співпраці та забезпечення спільного і скоординованого підходу наших національних органів влади до боротьби з тіньовим флотом Росії», – наголошується в заяві.

Європейські держави також планують розробити керівні принципи, які сприятимуть відповідальній поведінці на морі, дотриманню міжнародного права та прозорості морських операцій.

«Якщо судна не плаватимуть під справжнім прапором у Балтійському та Північному морях, ми вживатимемо відповідних заходів у рамках міжнародного права», – підкреслили в документі.

  • Росія використовує так званий тіньовий флот, що складається з кількох сотень танкерів, для транспортування нафти, газу та вивезення вкраденого українського зерна.
  • Цими днями Британія, Канада, Австралія, а також Нова Зеландія ввели санкції проти РФ, які торкнулися і тіньового флоту.
  • Україна неодноразово наголошувала партнерам на тому, що потрібно посилювати обмежувальні заходи проти експорту російської нафти і суден, які її транспортують, щоб обмежити фінансування воєнної машини.
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