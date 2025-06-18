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Австралія застосувала санкції проти 60 суден, які Росія використовувала для обходу санкцій

Обмеження включають доступ суден до портів, страхування і обслуговування. 

Австралія застосувала санкції проти 60 суден, які Росія використовувала для обходу санкцій
Фото: EPA/UPG

Австралія застосувала обмеження стосовно 60 суден так званого танкерного флоту, який Москва використовувала для уникнення нафтових санкцій. Про це йдеться на сайті її уряду і повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, додавши, що частину суден внести до списку запропонувала очолювана ним та Майклом Мак-Фолом група. 

Він сказав, що це – перший санкційний удар Австралії саме по флоту. Загалом країна впровадила проти Росії понад 1400 санкцій.

"Обмеження стосуватимуться доступу суден до портів, їхнього страхування та обслуговування", – розповів Єрмак. 
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