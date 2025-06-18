Австралія застосувала санкції проти 60 суден, які Росія використовувала для обходу санкцій

Австралія застосувала обмеження стосовно 60 суден так званого танкерного флоту, який Москва використовувала для уникнення нафтових санкцій. Про це йдеться на сайті її уряду і повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, додавши, що частину суден внести до списку запропонувала очолювана ним та Майклом Мак-Фолом група.

Він сказав, що це – перший санкційний удар Австралії саме по флоту. Загалом країна впровадила проти Росії понад 1400 санкцій.

"Обмеження стосуватимуться доступу суден до портів, їхнього страхування та обслуговування", – розповів Єрмак.