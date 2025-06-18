Фіцо заявив, що Словаччині "пасував би нейтралітет"

Країна вже понад 20 років є членом НАТО.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час дискусії щодо збільшення оборонних витрат у Європі заявив, що його країні "пасував би нейтралітет".

Як пише Politico, голова уряду поскаржився, що ми живемо у "безглузді часи озброєння, коли компанії з виробництва зброї потирають руки так само, як фармацевтичні компанії робили під час пандемії Covid".

Президент Словаччини Петер Пеллегріні нагадав Фіцо, що членство в НАТО обходиться державі набагато дешевше, ніж коштувала б підтримка власного нейтралітету. За його словами, на озброєння тоді б довелося виділити до 10% ВВП, з чим економіка не здатна впоратися.

Глава держави назвав заяву прем'єра "непотрібною та ризикованою".

Словаччина є членом НАТО з 2004 року.