Bloomberg: Трамп на саміті G7 відмовився посилювати санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп не підтримав ініціативу союзників щодо посилення санкцій проти Росії попри заклики з боку інших лідерів G7, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Американський президент знову виступив проти нових обмежень, пояснивши це «високою ціною для США». Він також заявив, що вже закликав Володимира Путіна погодитися на припинення вогню в Україні, однак виступив проти нових кроків економічного тиску на Москву.

Попри позицію Трампа очікується, що в заяві лідерів саміту буде наголошено на підтримці мирних ініціатив США, готовності України до припинення вогню та необхідності збереження санкційного тиску на Росію.

Європейський Союз напередодні саміту запропонував 18-й пакет санкцій, а Велика Британія оголосила про нові обмеження, спрямовані на фінансовий та енергетичний сектори РФ. Обидві сторони також просувають ідею зниження цінової стелі G7 на російську нафту, проти чого досі виступали США.

Утім голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи це питання на полях саміту, заявила, що наразі немає «особливого тиску» на зниження стелі. «Останніми днями ми побачили зростання ціни, тож обмеження виконує свою функцію», — сказала вона.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив підтримку зниженню ліміту. «Очевидно, ми ще обговорюємо, як це реалізувати, але я твердо вірю, що такі санкції потрібні», — заявив він.