МЗС закликає партнерів "завдати удару по російській воєнній машині" та знизити стелю ціни на нафту до 30 доларів

Міністерство закордонних справ вимагає від світової спільноти рішуче засудити черговий масований комбінований обстріл українських міст, здійснений Росією в ніч на 17 червня, та здійснити конкретні кроки для посилення тиску на Росію та зміцнення України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Дипломати наголосили, що російський диктатор Владімір Путін свідомо наказав здійснити цей обстріл саме під час саміту Групи Семи, аби виставити лідерів країн G7 слабкими. Він свідомо демонструє повну зневагу до міжнародних мирних зусиль, насамперед - до зусиль США.

МЗС також нагадало, що Україна прийняла пропозицію США припинити вогонь на 30 днів, надіслала високопоставлену делегацію для зустрічі з російською делегацією низького рівня, запропонувала реалістичні кроки до миру та висловила готовність до зустрічі лідерів для завершення війни.

У свою чергу, Росія не здійснила жодного конструктивного кроку до миру, продовжує відкидати пропозицію США щодо тривалого припинення вогню. Росія виставляє неприйнятні ультиматуми та ігнорує українські пропозиції і уникає зустрічі лідерів. Натомість Москва лише посилює терор, обстріли, вбивства цивільних людей, удари по енергетичній системі та руйнування цивільної інфраструктури України.

"Україна закликає партнерів завдати удару по російській воєнній машині та знизити стелю ціни на російську нафту з 60 до 30 доларів США за барель. Це значно обмежить доходи Кремля від експорту нафти та змусить Росію переглянути агресивну політику", - йдеться в повідомленні.

Україна також закликає прискорити постачання Україні сучасних систем протиповітряної оборони, зокрема - систем Patriot, NASAMS, IRIS/T, а також додаткових боєприпасів до них, щоб захистити українське небо та рятувати життя.

"Час також перейти до повного використання та конфіскації знерухомлених російських активів для фінансування українського оборонно-промислового комплексу та відбудови України. Таке рішення засвідчить, що агресія має не лише політичні, але й економічні наслідки для Росії... Кожна хвилина зволікання з жорсткими рішеннями коштує українських життів. Настав час рішучих дій для протидії російській агресії та нейтралізації російської загрози для України та всієї євроатлантичної спільноти", - наголосили в МЗС.

Дипломати також зазначили, що на тлі терору проти України особливо цинічними є спроби Путіна зображати себе "посередником" у врегулюванні на Близькому Сході.

"Україна вдячна партнерам за підтримку в протидії агресії та наближенні миру. Очікуємо від Саміту лідерів Групи Семи, самітів ЄС і НАТО, рішучих кроків, які зміцнять Україну та наблизять перемогу справедливості над злом, відновлення поваги до міжнародного права загалом та Статуту ООН зокрема", - йдеться в заяві.