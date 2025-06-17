OpenAI отримала $200 млн від Пентагону на ШІ-продукт для розв’язання критичних проблем національної безпеки

Компанія OpenAI (Сан-Франциско), яка є розробником ChatGPT, отримала $200 млн від Пентагону на розробку продукту на основі штучного інтелекту для розв’язання критичних проблем національної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

“Згідно з цією угодою, виконавець розробить прототип передових можливостей штучного інтелекту для розв’язання критичних проблем національної безпеки як у військовій сфері, так і в корпоративній сфері”, – йдеться у повідомленні.

Про який саме продукт йдеться, у відомстві не кажуть.

Зазначається, що робота буде виконуватися переважно в столичному регіоні, а очікувана дата завершення – липень 2026 року.

Гроші підуть на дослідження, розробки, випробування та оцінку на 2025 фінансовий рік.

Замовником є Головне управління цифрового та штучного інтелекту Офісу Міністра оборони США.