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OpenAI отримала $200 млн від Пентагону на ШІ-продукт для розв’язання критичних проблем національної безпеки

Очікувана дата завершення продукту – липень 2026 року.

OpenAI отримала $200 млн від Пентагону на ШІ-продукт для розв’язання критичних проблем національної безпеки
Міноборони США (Пентагон)
Фото: defense.gov

Компанія OpenAI (Сан-Франциско), яка є розробником ChatGPT, отримала $200 млн від Пентагону на розробку продукту на основі штучного інтелекту для розв’язання критичних проблем національної безпеки. 

Про це повідомляє пресслужба Пентагону. 

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“Згідно з цією угодою, виконавець розробить прототип передових можливостей штучного інтелекту для розв’язання критичних проблем національної безпеки як у військовій сфері, так і в корпоративній сфері”, – йдеться у повідомленні. 

Про який саме продукт йдеться, у відомстві не кажуть. 

Зазначається, що робота буде виконуватися переважно в столичному регіоні, а очікувана дата завершення – липень 2026 року. 

Гроші підуть на дослідження, розробки, випробування та оцінку на 2025 фінансовий рік. 

Замовником є Головне управління цифрового та штучного інтелекту Офісу Міністра оборони США.
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