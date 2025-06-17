Унаслідок вибуху на фабриці феєрверків у Китаї загинули 9 людей

Влада проводить рятувальні операції, але їх ускладнює ризик додаткових вибухів та відсутність великого джерела води поблизу.

Вибух на фабриці феєрверків у селі провінції Хунань у центральному Китаї призвів до загибелі щонайменше дев'яти людей, 26 осіб отримали поранення.

Про це пише DW з посиланням на Національне радіо.

Вибух стався вчора о 08:23 ранку за місцевим часом (00:23 за Гринвічем) у провінції Хунань. Сьогодні рятувальна операція все ще триває, відомо про ризик додаткових вибухів. Фабрика розташована у “гірській місцевості без великого джерела води”. “Протягом понад 20 годин безперервної та безперервної рятувальної операції рятувальна команда використовувала дистанційно керовані водомети для гасіння пожежі”, ‒ повідомили рятувальників.

Міністерство надзвичайних ситуацій Китаю направило групу до провінції Хунань для контролю за рятувальними роботами, повідомило державне інформаційне агентство “Сіньхуа”.

“Необхідно докласти зусиль, щоб якомога швидше з'ясувати причину вибуху та притягнути винних до відповідальності”, – йдеться у повідомленні міністерства.

Промислові аварії часто стаються у Китаї через низькі стандарти безпеки.

У травні щонайменше п'ятеро людей загинули внаслідок вибуху на хімічному заводі у східній провінції Шаньдун.У 2019 році щонайменше 44 людини загинули внаслідок пожежі на хімічному заводі в провінції Цзянсу.

У листопаді 2018 року щонайменше 22 людини загинули в подібній аварії в Чжанцзякоу, а 19 людей ‒ внаслідок вибуху на хімічному заводі в південно-західній провінції Сичуань.

У 2015 році вибухи на складах з легкозаймистими хімікатами в портовому місті Тяньцзінь забрали життя понад 170 людей.