Сі Цзиньпін прибув до Казахстану для переговорів з лідерами Центральної Азії

«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаСвіт

Сі Цзиньпін прибув до Казахстану для переговорів з лідерами Центральної Азії

Президент Китаю здійснює лише третю закордонну поїздку цього року, зустрінеться сьогодні з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим

Сі Цзиньпін прибув до Казахстану для переговорів з лідерами Центральної Азії
Фото: ЕРА/UPG

Президент Китаю Сі Цзиньпін прибув до Казахстану для переговорів з лідерами Центральної Азії, повідомляє Bloomberg.

Сі, який здійснює лише третю закордонну поїздку цього року, зустрінеться сьогодні з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим і завтра візьме участь у зустрічі лідерів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Саміт у столиці Казахстану Астані відбувається паралельно із самітом “Великої сімки” в Канаді та відбувається через кілька днів після зустрічі державного секретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Казахстану у Вашингтоні. Два роки тому Сі провів перший саміт “Китай-Центральна Азія” в китайському місті Сіань.

Експерти вважають, що ключовою метою Сі в Казахстані, де він понад десять років тому започаткував масштабну інфраструктурну ініціативу “Один пояс, один шлях”, є “підготовка” економіки Китаю до потенційного розриву зі США.

“Китай вийшов з останніх трьох років значно сильнішим у Центральній Азії”, – сказала за словами партнерка компанії з аналізу політичних ризиків PRISM Strategic Intelligence у Лондоні Кейт Маллінсон.

Support LB.ua

“Спостерігаючи за спробами Заходу використати свій економічний вплив для ізоляції Росії з 2022 року, Китай продовжує докладати зусиль для захисту своєї економіки та ланцюгів поставок від будь-якої майбутньої конфронтації зі США”, ‒ додала вона.

  • Тарифна війна президента США Дональда Трампа, ймовірно, буде одним з головних питань порядку денного, оскільки Сі розвиває альянси в Центральній Азії, де посилилася боротьба за ресурси та політичний вплив між великими державами. 
  • Минулого місяця країну відвідала прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, а президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн здійснила візит у квітні.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies