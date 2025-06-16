Президент Китаю здійснює лише третю закордонну поїздку цього року, зустрінеться сьогодні з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим

Президент Китаю Сі Цзиньпін прибув до Казахстану для переговорів з лідерами Центральної Азії, повідомляє Bloomberg.

Сі, який здійснює лише третю закордонну поїздку цього року, зустрінеться сьогодні з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим і завтра візьме участь у зустрічі лідерів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Саміт у столиці Казахстану Астані відбувається паралельно із самітом “Великої сімки” в Канаді та відбувається через кілька днів після зустрічі державного секретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Казахстану у Вашингтоні. Два роки тому Сі провів перший саміт “Китай-Центральна Азія” в китайському місті Сіань.

Kazakhstan’s Deputy Prime Minister-Foreign Minister Nurtleu and I discussed trade and investment opportunities in the IT and critical minerals sectors, and leveling the playing field for U.S. companies in Kazakhstan. pic.twitter.com/iQa3B1aUjy — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 12, 2025

Експерти вважають, що ключовою метою Сі в Казахстані, де він понад десять років тому започаткував масштабну інфраструктурну ініціативу “Один пояс, один шлях”, є “підготовка” економіки Китаю до потенційного розриву зі США.

“Китай вийшов з останніх трьох років значно сильнішим у Центральній Азії”, – сказала за словами партнерка компанії з аналізу політичних ризиків PRISM Strategic Intelligence у Лондоні Кейт Маллінсон.

“Спостерігаючи за спробами Заходу використати свій економічний вплив для ізоляції Росії з 2022 року, Китай продовжує докладати зусиль для захисту своєї економіки та ланцюгів поставок від будь-якої майбутньої конфронтації зі США”, ‒ додала вона.