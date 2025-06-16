Санкції, зброя, інвестиції в ВПК: у Офісі президента озвучили головні теми найближчих закордонних візитів

Під час найближчих закордонних візитів українська команда обговорюватиме інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Як відомо, президент Володимир Зеленський братиме участь у заходах у межах саміту Group of 7 в Канаді, що триватиме до 17 червня включно. Раніше анонсували і поїздку до Австрії – на 16 червня.

"Буде чимало міжнародних зустрічей у Президента та команди. Важливі теми – оборонна підтримка України, санкції, економічна співпраця, інвестиції в наш ВПК", – написав Єрмак.