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Сибіга: відповіддю на удари по енергетичному об'єкту Кременчука мають стати санкції, зокрема – прайскеп на нафту в $30

Зараз обмеження на вартість російської нафти діють на рівні 60 доларів. 

Сибіга: відповіддю на удари по енергетичному об'єкту Кременчука мають стати санкції, зокрема – прайскеп на нафту в $30
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Учорашня російська атака на енергетичну інфраструктура Кременчука Полтавської області – це частина російської кампанії з бомбардування української цивільної енергоінфраструктури. Москва вирішила атакувати українську енергетику тоді, коли увага світу прикру до Близького Сходу, сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. 

Він назвав це особливо цинічним, враховуючи спроби Путіна імітувати конструктивність стороно мирних зусиль США. Цим ударом він продемонстрував зневагу цих зусиль, переконаний очільник дипломатичного відомства. 

"У відповідь на російські атаки на українську енергетику, стратегія наших партнерів має полягати в тому, щоб завдати нищівного удару по російській енергетиці руйнівними санкціями. Встановлення верхньої межі ціни на нафту в 30 доларів, нові обмеження щодо «тіньового флоту» та його капітанів, інші енергетичні санкції. Вдарити Путіна в найболючіше місце – ось що сприятиме, а не перешкоджатиме мирному процесу", – вважає Сибіга. 

  • 15 червня ворог бив по Кременчуку ракетами і дронами. Застосував, зокрема, балістику. У Кременчуці розташований нафтопереробний завод, по якому ворог бив неодноразово. 
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