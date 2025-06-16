Уночі Росія запустила 138 дронів, основним напрямком удару була Донецька область

125 дронів знешкодили, влучання є в 10 локаціях.

У ніч на понеділок, 16 червня, Росія атакувала 139 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталове. Основним напрямком удару була Донецька область.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомили Повітряні сили.

Станом на 08.00 знешкодили 125 ворожих БпЛА типу Shahed (і безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 84 з них збили, 41 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Фото: Повітряні сили в Telegram Результати атаки

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, місця падіння збитих (уламки) – у 8 локаціях", – повідомили військові.