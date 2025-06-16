У Запорізькій області через російський удар поранений чоловік

Надійшло 7 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

193 артудари завдано по території Кам’янського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

О 04:20 Федоров повідомив, що через ворожу атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя.

Як пише начальник ОВА Іван Федоров, ворог здійснив 3 авіаційних обстріли Залізничного, Білогірʼя та Ольгівського.

Упродовж доби окупанти завдали 426 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. 46-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Магдалинівку.

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