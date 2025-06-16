У Запорізькій області через російський удар поранений чоловік

Упродовж доби окупанти завдали 426 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. 46-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Магдалинівку.
Як пише начальник ОВА Іван Федоров, ворог здійснив 3 авіаційних обстріли Залізничного, Білогірʼя та Ольгівського.
О 04:20 Федоров повідомив, що через ворожу атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя.
225 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Магдалинівку, Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
5 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоандріївку та Малу Токмачку.
193 артудари завдано по території Кам’янського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 7 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури.