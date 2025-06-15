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Із прикордонних громад Сумщини за тиждень евакуювали понад 400 людей

Здебільшого це мешканці Сумського та Шосткинського районів. 

Із прикордонних громад Сумщини за тиждень евакуювали понад 400 людей
Сумщина, обстріл
Фото: Нацполіція

Цього тижня з прикордонних громад Сумської області евакуювали понад 400 людей. Серед них - 26 дітей.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Зазначається, що здебільшого це мешканці двох районів: Сумського та Шосткинського.

Люди вимушені виїжджати на більш безпечні території через постійні обстріли росіян цивільної інфраструктури. 

Наразі підлягає евакуації населення з 213 населених пунктів області. Усього з небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців. Із 60 населених пунктів, звідки триває евакуація, вже повністю виїхали всі мешканці.

Евакуація триває. 

Як повідомляв президент Володимир Зеленський,  на Сумському напрямку зосереджено 53 тисячі російських солдатів. Вздовж кордону точаться бої. 
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