На Херсонщині поліцейські евакуювали з Берислава ще трьох місцевих жителів

Поліцейські евакуювали з прифронтового Берислава на Херсонщині трьох мирних мешканців.

Про це повідомляє Нацполіція України.

"На броньованому автомобілі правоохоронці евакуювали трьох бериславців, які виявили бажання покинути небезпечну зону. Цього разу вирішили виїхати дві 54-річні жінки та 65-річний чоловік, усі проживали на одній вулиці", — ідеться у повідомленні.

Евакуаційна операція, попри високий рівень небезпеки, пройшла успішно. Поліцейські оперативно доправили цивільних до безпечнішого населеного пункту.