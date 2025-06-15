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На Херсонщині поліцейські евакуювали з Берислава ще трьох місцевих жителів

Попри високий рівень небезпеки евакуація пройшла успішно.

На Херсонщині поліцейські евакуювали з Берислава ще трьох місцевих жителів
Поліцейські евакуювали на Херсонщині поранену росіянами жінку
Фото: Скріншот з відео

Поліцейські евакуювали з прифронтового Берислава на Херсонщині трьох мирних мешканців. 

Про це повідомляє Нацполіція України.

"На броньованому автомобілі правоохоронці евакуювали трьох бериславців, які виявили бажання покинути небезпечну зону. Цього разу вирішили виїхати дві 54-річні жінки та 65-річний чоловік, усі проживали на одній вулиці", — ідеться у повідомленні.

Евакуаційна операція, попри високий рівень небезпеки, пройшла успішно. Поліцейські оперативно доправили цивільних до безпечнішого населеного пункту.
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