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Поліцейські за тиждень евакуювали на Херсонщині 53 громадян

Серед евакуйованих - 6 дітей.

Поліцейські за тиждень евакуювали на Херсонщині 53 громадян
На Херсонщині поліцейські евакуювали поранену жінку
Фото: Скріншот з відео

З 6 по 12 червня співробітники поліції Херсонської області провели 44 евакуаційні операції, в ході яких вивезли 53 громадян, з них шестеро дітей.

Про це повідомив начальник поліції Херсонської області Роман Козьяков.

Крім того за фактами обстрілів російськими військами внесено відомості в ЄРДР по 175 провадженнях за ст. 438 “Воєнні злочини” Кримінального кодексу України. А за результатами обстрілів проведено 310 оглядів місць події.

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Також завершено досудове розслідування та скеровано до суду три кримінальні провадження за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору, ще одне – за вчинення воєнних злочинів та державну зраду.

Станом на сьогодні на деокупованій території Херсонської області задекларовано 125 одиниць зброї та 13 367 боєприпасів: 62 одиниці автоматичної зброї, сім нарізних мисливських карабінів та рушниць, 46 гладкоствольних рушниць, десять пістолетів. Також громадяни добровільно здали 12 одиниць зброї: сім автоматичної, три гладкоствольні рушниці та два пістолети.
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