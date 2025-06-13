Поліцейські за тиждень евакуювали на Херсонщині 53 громадян

З 6 по 12 червня співробітники поліції Херсонської області провели 44 евакуаційні операції, в ході яких вивезли 53 громадян, з них шестеро дітей.

Про це повідомив начальник поліції Херсонської області Роман Козьяков.

Крім того за фактами обстрілів російськими військами внесено відомості в ЄРДР по 175 провадженнях за ст. 438 “Воєнні злочини” Кримінального кодексу України. А за результатами обстрілів проведено 310 оглядів місць події.

Також завершено досудове розслідування та скеровано до суду три кримінальні провадження за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору, ще одне – за вчинення воєнних злочинів та державну зраду.

Станом на сьогодні на деокупованій території Херсонської області задекларовано 125 одиниць зброї та 13 367 боєприпасів: 62 одиниці автоматичної зброї, сім нарізних мисливських карабінів та рушниць, 46 гладкоствольних рушниць, десять пістолетів. Також громадяни добровільно здали 12 одиниць зброї: сім автоматичної, три гладкоствольні рушниці та два пістолети.