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Депутатку з Куп'янщини засудили до шести років в'язниці за колабораціонізм

Під час окупації частини Куп'янщини колаборантка співпрацювала з російськими загарбниками.

Депутатку з Куп'янщини засудили до шести років в'язниці за колабораціонізм
Фото: gwaramedia.com

Основʼянський районний суд Харкова призначив шість років позбавлення волі із конфіскацією майна  депутатці Курилівської сільської ради за колабораціонізм. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

До повномасштабного вторгнення депутатка працювала секретарем Курилівської сільської ради (Куп’янський район Харківської області).

У липні 2022 року, після окупації частини області, вона добровільно погодилася обійняти посаду виконувачки обов’язків завідувачки сектора в окупаційній адміністрації Куп’янського району.

Жінка організовувала роботу свого відділу, оформлювала документи щодо реєстрації місця проживання громадян, видавала свідоцтва й надавала консультації мешканцям з соціальних питань.

Після деокупації Харківської області Служба безпеки України викрила фігурантку справи. До суду вона перебувала під вартою.

Під час судового розгляду жінка декілька разів змінювала позицію. Спочатку вона визнала вину частково, потім повністю, згодом знову повернулась до початкової позиції.

Депутатка наголошувала, що, попри те, що вона займала керівну посаду, вона не давала вказівок своїм підлеглим. У такий спосіб вона намагалась переконати суд, що не виконувала організаційно-розпорядчі функції, а, отже, є підстави для перекваліфікації її дій на більш мʼяку статтю.

На основі наданих стороною обвинувачення доказів суд не підтримав аргументи підсудної та визнав її винною в колабораційній діяльності. Їй призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Засудженій також заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування України, строком на 10 років.
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