Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами проведених репатріаційних заходів 13 червня в Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі", — ідеться у повідомленні.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", — додають у Штабі.