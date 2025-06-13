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Президенту Національної академії аграрних наук Ярославу Гадзалу повідомлено про підозру у розтраті коштів

Слідство встановило, що президент НААН сприяв у працевлаштуванні особи одразу до чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств на різні посади. Однак фактично ця особа на посадах не працювала та не виконувала покладені на неї обов’язки, а лише здійснювала функції особистого водія президента НААН.

Президенту Національної академії аграрних наук Ярославу Гадзалу повідомлено про підозру у розтраті коштів
президент НААН Ярослав Гадзало
Фото: “Латифундист”

Президенту Національної академії аграрних наук України (НААНУ) повідомлено про підозру у розтраті коштів підконтрольних йому держпідприємств, повідомляє Офіс Генпрокурора. Цю посаду обіймає Ярослав Гадзало.  

Йому інкриміновано пособництво у розтраті чужого майна за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України).

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За даними слідства, президент НААН сприяв у працевлаштуванні особи одразу до чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств на різні посади, де він отримував заробітну плату за рахунок державного бюджету. Однак фактично ця особа на посадах не працювала та не виконувала покладені на неї обов’язки, а лише здійснювала функції особистого водія президента НААН.

Внаслідок таких дій посадовця державному бюджету завдано шкоду.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.
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