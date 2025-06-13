Папа Лев XIV прийняв у Ватикані дітей з Харкова

Понтифік пообіцяв ніколи не забувати про Україну.

Діти та підлітки з Харкова отримали можливість особисто поспілкуватися з Папою Римським Левом XIV, який прийняв делегацію з 32 маленьких українців у Ватикані.

Як пише Українська Греко-католицька церква, візит дітей до міста-держави став можливим за сприяння Харківського екзархату УГКЦ, Карітасу України та італійських гуманітарних організацій.

Під час авдієнції харків'яни подарували Папі фотографію дівчини Марії, яка разом з мамою загинула під час одного з обстрілів міста. Понтифік у відповідь заявив, що завжди молиться за українських дітей і пообіцяв "ніколи не забувати про Україну".