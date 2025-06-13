Трамп "розчарований Росією та Україною" через відсутність мирної угоди

Президент США Дональд Трамп, спілкуючись з пресою, вчергове заявив про своє "розчарування Росією, а також Україною".

Республіканець вважає, що агресор та жертва "вже мали б досягти угоди", бо "ми втрачаємо по 5-6 тисяч людей кожного тижня". Трамп все ще наполягає на тому, що "досягне миру", але "розчарований, що цього не сталося досі". Мовляв, США "чудово впоралися з Індією та Пакистаном і Ізраїлем", але російсько-українська війна триває.

Господар Білого дому також поскаржився, що ракетні удари націлені на цивільних людей, і "жахливо жити в будівлі, думаючи, що ракета має великі шанси в неї влучити ввечері".