Головне за четвер, 12 червня: обмін полоненими, майже 170 боєзіткнень, авіакатастрофа в Індії

Завершився черговий етап великого обміну полоненими - з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Серед звільнених є захисники Маріуполя, які перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених вважали зниклими безвісти.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 червня відбулося 168 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби відбулась на Покровському напрямку.

Також активні бойові дії точились на Новопавлівському, Курському та Торецькому напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 червня – в новині.

Кабінет Міністрів України затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо створення груп протиповітряного захисту (ГПЗ), які формуватимуться з-поміж учасників добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Як повідомили у Міноборони, основним завданням таких груп буде протидія повітряним загрозам, зокрема ударним безпілотним літальним апаратам (БПЛА) ворога.

Групи протиповітряного захисту формуватимуться за територіальним принципом. Вони підпорядковуватимуться командирам Сил територіальної оборони Збройних сил України, а з питань виконання завдань ППО – Командуванню Повітряних сил ЗСУ.

Більше інформації – в новині.

Росіян потроху вибивають із Сумської області, повідомив у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський.

«Була сьогодні доповідь Головкома Сирського – фронт і передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта», - сказав глава держави.

Президент зазначив, що з партнерами працюють над посиленням оборони.

Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до статті 15 Закону "Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста" щодо приведення її положень у відповідність із Законом України "Про страхування".

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, 12 червня закон було повернуто в парламент з підписом президента. Раніше повідомлялося, що закон був ухвалений 10 жовтня 2024 року. Він передбачає, що суб’єкти у сфері медіа за рахунок своїх коштів або за рахунок будь-яких інших не заборонених законом джерел зобов’язані застрахувати журналістів та інших своїх працівників на період їх відрядження в райони ведення бойових дій або на тимчасово окуповані території.

Німеччина не розглядає постачання Україні крилатих ракет Taurus, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві 12 червня.

«Ви поставили мені запитання, чи ми це розглядаємо, я відповідаю вам – ні», - сказав Пісторіус.

Перед цим він повідомив, що його держава братиме участь у фінансуванні виробництва далекобійної зброї.

У Індії розбився пасажирський літак, на борту якого було 242 людини: 230 пасажирів, 2 пілоти та 10 бортпровідників. Рейс Air India, що прямував з Ахмедабада до Лондона, зазнав аварії поблизу аеропорту в районі Мегані. Літак впав на лікарняний гуртожиток.

Повітряне судно зазнало аварії невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту Сардар Валлаббхай Патель в Ахмедабаді. Літак впав у районі Мегані, і на місці піднявся темний стовп диму, який було видно за кілометри. Туди прибули служби екстреної допомоги. Це був широкофюзеляжний Boeing 787 Dreamliner, який може вмістити близько 300 пасажирів.

Серед 242 осіб на борту було 217 дорослих та 11 дітей, з них 169 були громадянами Індії, 53 – британцями, семеро португальцями та один канадець.

За даними диспетчерської служби повітряного руху в аеропорту Ахмедабада, літак вилетів о 13:39 (08:09 за Гринвічем) зі злітно-посадкової смуги 23. Він подав сигнал "Mayday", сигналізуючи про надзвичайну ситуацію, але згодом перестав виходити на зв'язок. Flightradar24 повідомив, що отримав останній сигнал від літака через кілька секунд після його зльоту.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих внаслідок авіакатастрофи у Індії перевищила 290 осіб.

Серед загиблих - студенти, які перебували в будівлі, в яку врізався літак.

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