Зеленський підписав закон про соціальний захист журналістів

Він передбачає, що суб’єкти у сфері медіа зобов’язані застрахувати журналістів на період їх відрядження в райони ведення бойових дій або на тимчасово окуповані території.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до статті 15 Закону "Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста" щодо приведення її положень у відповідність із Законом України "Про страхування".

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, 12 червня закон було повернуто в парламент з підписом президента.

Раніше повідомлялося, що закон був прийнятий 10 жовтня 2024 року. Він передбачає, що суб’єкти у сфері медіа за рахунок своїх коштів або за рахунок будь-яких інших не заборонених законом джерел зобов’язані застрахувати журналістів та інших своїх працівників на період їх відрядження в райони ведення бойових дій або на тимчасово окуповані території.

Більш детальний порядок та умови такого страхування будуть визначені Міністерством культури та стратегічних комунікацій, йдеться у повідомленні парламента в Telegram.

Нагадаємо, що в 2025 році зареєстрували 13 кримінальних проваджень за злочини проти журналістів.