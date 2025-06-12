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Зеленський підписав закон про соціальний захист журналістів

Він передбачає, що суб’єкти у сфері медіа зобов’язані застрахувати журналістів на період їх відрядження в райони ведення бойових дій або на тимчасово окуповані території.

Зеленський підписав закон про соціальний захист журналістів
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до статті 15 Закону "Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста" щодо приведення її положень у відповідність із Законом України "Про страхування".

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, 12 червня закон було повернуто в парламент з підписом президента.

Раніше повідомлялося, що закон був прийнятий 10 жовтня 2024 року. Він передбачає, що суб’єкти у сфері медіа за рахунок своїх коштів або за рахунок будь-яких інших не заборонених законом джерел зобов’язані застрахувати журналістів та інших своїх працівників на період їх відрядження в райони ведення бойових дій або на тимчасово окуповані території.

Більш детальний порядок та умови такого страхування будуть визначені Міністерством культури та стратегічних комунікацій, йдеться у повідомленні парламента в Telegram. 

Нагадаємо, що в 2025 році зареєстрували 13 кримінальних проваджень за злочини проти журналістів
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