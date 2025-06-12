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Україна закликала РФ не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими

Російська сторона раптом заявила, що нібито наша держава не готова “до щоденних обмінів”.

Україна закликала РФ не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими
Обмін полоненими 10 червня 2025 року
Фото: Офіс президента

Україна закликає російську сторону не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими.

Таку заяву оприлюднив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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«Сьогодні після успішно проведеного чергового етапу обміну важкопоранених та тяжкохворих полонених, російська сторона заявила, що нібито Україна не готова “до щоденних обмінів”», - повідомили в Коордштабі.

Тут наголосили, що Україна чітко дотримується домовленостей про обміни полоненими, які були узгоджені в Стамбулі та сподівається на готовність до цього і росіян.

«Розцінюємо таку заяву, як продовження інформаційних маніпуляцій та чергову порцію дезінформації з боку РФ, якими супроводжуються всі етапи обмінів згідно домовленостей у Стамбулі», - наголосили в Коордштабій додали, що насправді, саме російська сторона запропонувала перенести обміни на пізніші терміни, але за наполяганням української переговорної групи обміни продовжаться і вони заплановані вже на найближчі дні.

  • 12 червня завершився черговий етап великого обміну полоненими - з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників.
  • Раніше - 2 червня - делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.
  • 9 червня розпочався обмін військовополоненими між Україною та Росією у межах домовленостей у Стамбулі. Обмін триватиме в декілька етапів. 
  • 10 червня відбувся другий етап обміну - сторони повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.
  • Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив у четвер, що сторони ведуть роботу з підготовки до наступного етапу обміну.
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