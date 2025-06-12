Україна закликала РФ не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими

Російська сторона раптом заявила, що нібито наша держава не готова “до щоденних обмінів”.

Україна закликає російську сторону не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими.

Таку заяву оприлюднив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Сьогодні після успішно проведеного чергового етапу обміну важкопоранених та тяжкохворих полонених, російська сторона заявила, що нібито Україна не готова “до щоденних обмінів”», - повідомили в Коордштабі.

Тут наголосили, що Україна чітко дотримується домовленостей про обміни полоненими, які були узгоджені в Стамбулі та сподівається на готовність до цього і росіян.

«Розцінюємо таку заяву, як продовження інформаційних маніпуляцій та чергову порцію дезінформації з боку РФ, якими супроводжуються всі етапи обмінів згідно домовленостей у Стамбулі», - наголосили в Коордштабій додали, що насправді, саме російська сторона запропонувала перенести обміни на пізніші терміни, але за наполяганням української переговорної групи обміни продовжаться і вони заплановані вже на найближчі дні.