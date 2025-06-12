Україна закликала РФ не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими

Україна закликає російську сторону не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими.
Таку заяву оприлюднив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
«Сьогодні після успішно проведеного чергового етапу обміну важкопоранених та тяжкохворих полонених, російська сторона заявила, що нібито Україна не готова “до щоденних обмінів”», - повідомили в Коордштабі.
Тут наголосили, що Україна чітко дотримується домовленостей про обміни полоненими, які були узгоджені в Стамбулі та сподівається на готовність до цього і росіян.
«Розцінюємо таку заяву, як продовження інформаційних маніпуляцій та чергову порцію дезінформації з боку РФ, якими супроводжуються всі етапи обмінів згідно домовленостей у Стамбулі», - наголосили в Коордштабій додали, що насправді, саме російська сторона запропонувала перенести обміни на пізніші терміни, але за наполяганням української переговорної групи обміни продовжаться і вони заплановані вже на найближчі дні.
- 12 червня завершився черговий етап великого обміну полоненими - з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників.
- Раніше - 2 червня - делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.
- 9 червня розпочався обмін військовополоненими між Україною та Росією у межах домовленостей у Стамбулі. Обмін триватиме в декілька етапів.
- 10 червня відбувся другий етап обміну - сторони повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.
- Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив у четвер, що сторони ведуть роботу з підготовки до наступного етапу обміну.