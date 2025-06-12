​Судитимуть росіянина, який розстріляв двох цивільних на Харківщині

Куліков і його спільник ув’язнили, а поітм розстріляли двох жителів, які допомагали односельцю евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

Служба безпеки України передала до суду справу російського військовослужбовця Артема Кулікова, який у жовтні 2024 року вбив двох цивільних у Харківській області.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

21-річного Кулікова мобілізували до 23-ї мотострілецької бригади армії РФ безпосередньо з російської тюрми, де він відбував покарання за розбій та крадіжки. Під час боїв на Куп’янському напрямку його взяли в полон Сили оборони.

За даними слідства, після зайняття бойових позицій поблизу одного з селищ Куп’янського району окупанти розпочали "зачистку". Куліков і його спільник ув’язнили двох жителів, які допомагали односельцю евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

"Не отримавши інформації про місця розташування українських військ, Куліков розстріляв затриманих упритул з автомата — він випустив у них 8 куль, що призвело до миттєвої смерті", — йдеться в повідомленні СБУ.

Під час допиту полонений також розповів, що російське командування регулярно наказує вбивати цивільних на окупованих територіях.

Слідчі СБУ повідомили Кулікову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ — умисне вбивство цивільних, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного конфлікту. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.