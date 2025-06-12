На Херсонщині експравоохоронців підозрюють у створенні злочинної організації, колабораціонізмі та катуванні людей

Йдеться про структурну частину в складі незаконного правоохоронного органу "Новотроицкое отделение полиции Главного управления МВД РФ в Херсонской области".

Повідомлено про підозру 20 учасникам злочинної організації, до якої входили колишні працівники поліції. Їм інкриміновано керівництво структурною частиною злочинної організації та участь у ній, колабораційну діяльність, викрадення та катування людей, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення держави-агресора на територію України і окупації частини Херсонщини, громадяни України та РФ створили структурну частину злочинної організації в складі незаконного правоохоронного органу "Новотроицкое отделение полиции Главного управления МВД РФ в Херсонской области".

Керували нею троє громадян України, які для забезпечення її діяльності залучили діючих та колишніх працівників територіальних підрозділів Нацполіції України, а також місцевих мешканців Новотроїцького з проросійськими поглядами. Їх призначили на відповідні псевдопосади у "Новотроицком отделении полиции Главного управления МВД РФ в Херсонской области" та присвоювали спеціальні звання.

Вони виконували злочинні завдання керівництва Росії, виявляли та затримували громадян України, які не підтримують дії ворога і можуть нести загрозу діяльності окупаційної влади. Підозрювані викрадали місцевих мешканців, які підтримують Україну, працівників правоохоронних органів, катували їх, проводили з ними "слідчі дії", застосовуючи тортури. Учасники злочинної організації тривалий час утримували їх у нелюдських умовах в підвальних приміщеннях захопленого відділку поліції у м. Новотроїцьке.

Продовжується проведення слідчих (розшукових) дій, які направлені на встановлення та викриття осіб, які співпрацювали з окупаційною владою в Херсонській області.