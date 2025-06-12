На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 6 отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 11 червня росіяни вбили 2 жителя Донеччини: у Райському і Торецькому. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 12 червня.
Покровський район. У Мирнограді поранено 2 людини, пошкоджено 2 автомобілі. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено будинок; у Родинському пошкоджено будинок, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.
Краматорський район. У Лимані зруйновано гараж, у Зарічному пошкоджено 2 будинки. У Краматорську поранено людину, пошкоджено промзону. В Іллінівці пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 5 будинків і авто.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.