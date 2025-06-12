Загалом за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 188 людей, у тому числі 12 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 6 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 11 червня росіяни вбили 2 жителя Донеччини: у Райському і Торецькому. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 12 червня.

Покровський район. У Мирнограді поранено 2 людини, пошкоджено 2 автомобілі. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено будинок; у Родинському пошкоджено будинок, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.

Краматорський район. У Лимані зруйновано гараж, у Зарічному пошкоджено 2 будинки. У Краматорську поранено людину, пошкоджено промзону. В Іллінівці пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 5 будинків і авто.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.