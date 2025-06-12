Упродовж доби Сили оборони знищили 1140 окупантів. Таким чином втрати армії ворога перевищили 1 мільйон солдатів.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 1 000 340 (+1140) осіб,
- танків ‒ 10933 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22786 (+3) од,
- артилерійських систем – 29063 (+47) од,
- РСЗВ – 1413 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1184 (+1) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138),
- крилаті ракети ‒ 3337 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 51715 (+136) од,
- спеціальна техніка ‒ 3914 (+0).
Дані уточнюються.