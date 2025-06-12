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​Втрати армії ворога перевищили 1 мільйон солдатів

Сили оборони від початку вторгнення РФ ліквідували майже 11 000 ворожих танків і понад 29 000 артилерійських систем.

​Втрати армії ворога перевищили 1 мільйон солдатів
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Упродовж доби Сили оборони знищили 1140 окупантів. Таким чином втрати армії ворога перевищили 1 мільйон солдатів. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 1 000 340 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 10933 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22786 (+3) од,
  • артилерійських систем – 29063 (+47) од,
  • РСЗВ – 1413 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1184 (+1) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138),
  • крилаті ракети ‒ 3337 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 51715 (+136) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3914 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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