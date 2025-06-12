​Втрати армії ворога перевищили 1 мільйон солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.25 орієнтовно склали:

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Сили оборони від початку вторгнення РФ ліквідували майже 11 000 ворожих танків і понад 29 000 артилерійських систем.

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