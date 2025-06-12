Роберт “Мадяр” Бровді приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем

Роберт “Мадяр” Бровді повідомив, що сьогодні, 11 червня, приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем ЗСУ.
“Відлік стартових 100 діб розпочато, а заразом прийнято виклик та встановлено амбітну планку. Звітуватимемо з Командою належним чином”, - запевнив Бровді.
Він уточнив, що після відвідин Києва вже перебуває на Донбасі.
- Командир 414 бригади Роберт "Мадяр" Бровді очолив СБС.
- Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що після звільнення з посади командувача СБС Вадим Сухаревський тепер буде заступником командувача оперативного командування "Схід", а його завданням є модернізація цього командування і впровадження "нових змін і підходів".