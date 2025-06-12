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Роберт “Мадяр” Бровді приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем

Бровді вже перебуває на Донбасі.

Роберт “Мадяр” Бровді приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр")
Фото: Facebook/Роберт Бровді

Роберт “Мадяр” Бровді повідомив, що сьогодні, 11 червня, приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. 

“Відлік стартових 100 діб розпочато, а заразом прийнято виклик та встановлено амбітну планку. Звітуватимемо з Командою належним чином”, - запевнив Бровді.

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Він уточнив, що після відвідин Києва вже перебуває на Донбасі.
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