Поліцейські евакуювали п’ятьох жителів Берислава

Співробітники поліції продовжують проводити евакуацію з населених пунктів Херсонської області, які обстрілюють росіяни.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.
Працівники поліції на броньованому службовому автомобілі забрали з Берислава двох місцевих жительок 64 та 74 років. Правоохоронці відвезли їх до іншого населеного пункту.
Також поліцейські отримали інформацію про необхідність евакуації трьох місцевих жителів: 47-річної жінки та двох чоловіків 45 та 52 років. Правоохоронці організували також і їхній виїзд до безпечнішого місця.
- Співробітники поліції евакуювали із Берислава Херсонської області поранену російськими окупантами жінку та її матір.