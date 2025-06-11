Поліцейські евакуювали п’ятьох жителів Берислава

Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліцейські евакуювали п’ятьох жителів Берислава

5 мирних мешканців вивезли під час двох операцій.

Поліцейські евакуювали п’ятьох жителів Берислава
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/UA.National.Police

Співробітники поліції продовжують проводити евакуацію з населених пунктів Херсонської області, які обстрілюють росіяни.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Працівники поліції на броньованому службовому автомобілі забрали з Берислава двох місцевих жительок 64 та 74 років. Правоохоронці відвезли їх до іншого населеного пункту.

Підписуйтесь на наш Google News

Також поліцейські отримали інформацію про необхідність евакуації трьох місцевих жителів: 47-річної жінки та двох чоловіків 45 та 52 років. Правоохоронці організували також і їхній виїзд до безпечнішого місця.

  • Співробітники поліції евакуювали із Берислава Херсонської області поранену російськими окупантами жінку та її матір.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies