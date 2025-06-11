Поліцейські евакуювали п’ятьох жителів Берислава

5 мирних мешканців вивезли під час двох операцій.

Співробітники поліції продовжують проводити евакуацію з населених пунктів Херсонської області, які обстрілюють росіяни.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Працівники поліції на броньованому службовому автомобілі забрали з Берислава двох місцевих жительок 64 та 74 років. Правоохоронці відвезли їх до іншого населеного пункту.

Також поліцейські отримали інформацію про необхідність евакуації трьох місцевих жителів: 47-річної жінки та двох чоловіків 45 та 52 років. Правоохоронці організували також і їхній виїзд до безпечнішого місця.